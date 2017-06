New Mexico: Visitors Guide

LITTLE BLACK BOOK

ACCOMMODATIONS

Hotel Andaluz, HotelAndaluz.com. El Monte Sagrado, ElMonteSagrado.com. Inn of the Turquoise Bear, TurquoiseBear.com. Hotel St. Francis, HotelStFrancis.com. Tamaya Resort, Tamaya.Regency.Hyatt.com.

FOOD & DRINK

The Compound, CompoundRestaurant.com. Golden Crown Panaderia, GoldenCrown.biz. The Grove Café & Market, TheGroveCafeMarket.com. Kakawa Chocolate House, KakawaChocolates.com. Love Apple, TheLoveApple.net. Lumineria, HotelLoretto.com. The Plaza Café, SantaFePlazaCafe.com. Rancho de Chimayo, RanchoDeChimayo.com. Santa Fe Spirits Tasting Room, SantaFeSpirits.com. The Shed, SFShed.com. Taos Mesa Brewing Co., TaosMesaBrewing.com. Tia Sophia’s, TiaSophias.com. Zacotecas Tacos & Tequila, ZacatecasTacos.com.

ATTRACTIONS

The Georgia O’Keeffe Museum, OkeeffeMuseum.org. Meow Wolf, MeowWolf.com. Santa Fe Opera, SantaFeOpera.org. Taos Pueblo, TaosPueblo.com.

RESOURCES

Albuquerque CVB, VisitAlbuquerque.org. New Mexico CVB, NewMexico.org. RailRunner Express, RioMetro.org. Santa Fe CVB, SantaFe.org. Taos CVB, Taos.org.

This article appeared in the Dallas Voice print edition June 30, 2017.

